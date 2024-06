Questa sera in seconda serata verrà trasmesso su Rai5 lo speciale su Maria Callas con la messa in onda del concerto “100 anni di Musica – Omaggio a Maria Callas” diretto dal Maestro Filippo Arlia e registrato al Parco Archeologico di Soriano Calabro diretto dall’archeologa vibonese Mariangela Preta.

Organizzato dal “Festival del Mediterraneo”, prodotto dal “Conservatorio “P. I. Tchaikovsky” e da Life Communication con la direzione di produzione di Domenico Gareri e la regia di Domenico Riccelli.

Il progetto nasce da un’idea di Filippo Arlia e Domenico Gareri per valorizzare i centenari della vita o della morte dei personaggi legati al mondo della musica.

Uno spettacolo dedicato all’indimenticabile soprano greco, Maria Callas, in occasione delle celebrazioni del centenario della nascita, che ricostruisce le fasi salienti della sua carriera attraverso l’esecuzione di alcune delle arie più famose da lei cantate e interpretate dal soprano Barbara Frittoli, che sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal M° Filippo Arlia.

Tecnica ferrea, bellezza scenica generosa, un carattere simpaticamente vivace e il segno particolare di un canto da sempre apprezzato per la sua morbida dolcezza. A vantarli, il soprano milanese Barbara Frittoli, da trent’anni in vetta fra i maggiori palcoscenici del mondo.

I brani del concerto sono tratti da: La Traviata, Otello, Nabucco di Verdi, Cavalleria Rusticana di Mascagni, La Bohème di Puccini e Adriana Lecouvreur di Cilea.

Grande soddisfazione esprime la direttrice Preta nel veder ancora una volta Il Polo Museale di Soriano al centro del panorama culturale nazionale.