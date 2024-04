Sorbara si candida a sindaco di Ardore

“ARDORE Domani” È con grande emozione e tanto senso di responsabilità che annuncio a tutta la cittadinanza la mia candidatura a Sindaco alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale che si terranno l’otto ed il nove giugno ad Ardore. Una scelta democratica maturata dopo mesi di riflessioni ed ascoltando molti di voi, confrontando diverse opinioni e vedute e mai imposta. Qualcuno temeva fossimo in ritardo con le tempistiche, ma abbiamo preferito discutere qualche giorno in più in contro-tendenza rispetto alla consuetudine che vedeva candidati auto referenziati, per arrivare a formare una squadra che non si limiti a vincere attraverso la semplice somma dei voti di ognuno, ma che punti a governare per l’intera legislatura. La differenza è abissale. Un gruppo coeso senza posizioni di vertice pre costituite che insieme si completa e mi completa. Inoltre, la squadra che andremo a creare insieme a tutti voi cittadini, condividendo sia chi vi dovrà rappresentare e sia i programmi e le idee che si vorranno portare avanti, sarà la giusta ricetta tra esperienze consolidate e giovani menti, nel solco delle positività emerse negli ultimi anni di governo comunale del nostro paese, ma con i giusti correttivi, per migliorare l’azione politica e far

progredire la nostra bellissima cittadina che punta ad essere il fiore all’occhiello della Locride. Un gruppo sereno ed armonioso con le idee ben chiare su quello che serve ad Ardore, in tutto il suo esteso e bellissimo territorio ed in tutte le materie di interesse comunale. “Ardore Domani” è il nome che abbiamo scelto. Non è solo il classico, a volte banale, nome che devi dare ad una lista. È un messaggio chiaro e rappresenta già da subito il nostro primo impegno con tutti voi Ardoresi: noi crediamo fortemente che Ardore debba avere un “domani” il migliore possibile, sia dal punto di vista sociale che economico e turistico. Lavoreremo senza risparmiarci per realizzarlo, per noi, per voi, per i nostri figli e per tutti quelli che amano il nostro territorio. Il simbolo, infine, è anch’esso un impegno solenne: Ardore è vasto e variegato e, sarà oggetto della nostra azione politica in egual modo, rilanciando, come mai finora è stato fatto, i nostri beni culturali, e le nostre bellezze naturali come meritano. Piedi per terra quindi, e sguardo al futuro.

Gianfranco Sorbara

Laureato in Scienze Politiche, quarantasette anni da compiere, Gianfranco Sorbara è stato sin da giovanissimo impegnato in politica e specialmente nel sociale, prevalentemente ad Ardore, attraverso attività sia culturali che a tutela delle fasce più deboli. Presidente da dodici anni dell’associazione ANAS, associazione di promozione sociale di respiro nazionale, ed appassionato di politica da sempre, con alle spalle esperienze maturate con incarichi presso il Ministero dell’Università e alla Regione Calabria.