Il Circolo PD di Cittanova esprime la propria solidarietà e vicinanza umana all’imprenditore Francesco D’Agostino, consigliere comunale del gruppo di A Testa Alta, per l’attentato subito da uno dei punti vendita della sua azienda, a Vena di Ionadi, la cui vetrina d’ingresso del locale è stata fatta oggetto di numerosi colpi di pistola.

Occorre anzitutto reprimere questi atti criminosi assicurando i responsabili alla giustizia. Ed è indispensabile mettere in campo da parte degli organi dello Stato ogni appropriata azione tesa a garantire la sicurezza delle attività imprenditoriali e commerciali insieme a quella dei cittadini.

A tal fine il governo deve assicurare uomini, mezzi e strumenti adeguati alle forze dell’ordine, le quali, pur se costrette spesso a compiere il proprio lavoro in condizioni di precarietà, sono impegnate a svolgere il loro dovere con abnegazione, realizzando in tale ambito importanti risultati.

Tali condizioni rappresentano le premesse per poter affermare i necessari processi di crescita economica, sociale e civile dei nostri territori, liberandoli da qualsiasi condizionamento di tipo violento ed illegale.