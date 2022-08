“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza all’ Onorevole Cannizzaro e a tutto il suo staff per il vile e codardo atto intimidatorio subito nella serata di ieri.

Condanniamo con fermezza questo ignobile gesto e affermiamo che atti e azioni del genere, che perturbano il normale svolgimento della vita democratica del nostro territorio, non possono essere assolutamente tollerati.

Per questo motivo siamo vicini all’ Onorevole e al suo staff ai quali auguriamo di poter continuare questa campagna elettorale nella massima serenità possibile”.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Scido

Il Sindaco e L’ Amministrazione Comunale di Molochio

Il Sindaco e L’ Amministrazione Comunale di Laureana di Borrello

Il Sindaco e L’ Amministrazione Comunale di Delianuova

Il Sindaco e L’ Amministrazione Comunale di Taurianova

Il Sindaco e L’ Amministrazione Comunale di Oppido Mamertina

Il Sindaco e L’Amministrazione Comunale di Anoia

Il Sindaco e L’ Amministrazione Comunale di Varapodio

Il Sindaco e L’ Amministrazione Comunale di Terranova S.M.

Il Vice-sindaco di Ferroleto Tonino Fiorello

L’ Assessore del Comune di Cittanova Giò Marchese