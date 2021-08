Nino Costantino Filt-Cgil Calabria

Esprimo vicinanza e solidarietà mia personale e della Filt-Cgil Calabria all’editore di Rtv, dott. Lamberti Castronovo, ai giornalisti e alle maestranze per il grave e vile atto intimidatorio delle scorse ore.

ReggioTV rappresenta una delle voci libere e non ricattabili dell’informazione reggina e calabrese e strumento informativo indispensabile per i cittadini, oltre che espressione autentica di partecipazione attiva e democratica.

Staremo a fianco dell’editore e dei lavoratori di ReggioTv per sostenere le ragioni della libera informazione e della democrazia.

“SOLIDARIETA’ ALLA REDAZIONE DI REGGIOTV E CONDANNA DELL’ATTO INTIMIDATORIO SUBITO”

“Esprimo la mia solidarietà alla direzione amministrativa, editoriale, ai giornalisti, alle maestranze, agli amministrativi della emittente Reggiotv per il vile e vigliacco atto intimidatorio subito nella giornata odierna nei confronti di autoveicolo riportante nella propria livrea il marchio della nota emittente reggina e in uso alla stessa redazione, fatto oggetto da parte di ignoti di intenzionale danneggiamento, soprattutto finalizzato al bieco, squallido e miseramente fallito tentativo di intimidirne e condizionarne il più che ventennale prezioso operato .

Sono personalmente convinto che il diritto di cronaca, la libertà di stampa e l’ informazione aperta e plurale garantita nell’arco di un ventennio dalla nota emittente reggina siano tre elementi indefettibili per la genesi e la crescita di una società culturalmente democratica e contribuiscano vivamente a rafforzare la coesione sociale della comunità verso cui il messaggio giornalistico – televisivo si rivolge, dunque per Reggio, la sua Provincia e la Calabria intera.

All’editore, alla direzione amministrativa, ai giornalisti, alle maestranze, agli amministrativi rivolgo la mia personale esortazione ad andare avanti nel proprio encomiabile impegno , poichè questo gesto, seppur indegno e da condannare aspramente, non v’è dubbio che rappresenti il sintomo della bontà e dell’efficacia del lavoro svolto a favore del diritto di informazione di tutti i cittadini calabresi , e in particolare degli ultimi e più bisognosi, contro ogni forma manifesta o subdola di sopraffazione” .

E’ quanto dichiara in una nota il Vice Coordinatore Vicario e responsabile Enti Locali di Cambiamo! per la provincia di Reggio, avv. Pasquale IMBALZANO.