MANCUSO: LE CONGRATULAZIONI ALL’ON. OCCHIUTO, NUOVO PRESIDENTE DELLA “COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA”.

“Esprimo le più vive congratulazioni all’’on. Roberto Occhiuto, nuovo Presidente della ‘Commissione Intermediterranea’, i cui lavori si sono svolti a Villa San Giovanni”. Ad avviso del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: “L’aver scelto il presidente Occhiuto alla guida di un organismo internazionale che rappresenta gli interessi condivisi delle Regioni del Mediterraneo, è motivo di prestigio per la Calabria. E, al contempo, dà garanzia per l’azione di potenziamento della cooperazione euro-mediterranea, in specie sulle problematiche delle politiche regionali, marittime, pesca, ambiente, agricoltura, ricerca e innovazione, immigrazione e turismo”.

Straface (FI): rilancio del ruolo della Calabria nell’area del Mediterraneo

Ho accolto con grandissima soddisfazione l’elezione del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto alla guida della Commissione Intermediterranea, il cui scopo è favorire lo sviluppo del dialogo euromediterraneo e la cooperazione territoriale sui temi di trasporti, politica marittima integrata, coesione economica e sociale, acqua ed energia e la cui Assemblea Generale è terminata oggi e ha visto la presenza di 40 regioni degli stati di Albania, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Marocco e Spagna. Si tratta di un riconoscimento importante per la Calabria tutta che premia una governance e proietta la nostra Regione con sempre maggiore forza e voglia di protagonismo all’interno delle dinamiche politiche ed economiche dei paesi della sponda Sud del Mediterraneo.

Al Presidente Occhiuto rivolgo dunque i miei migliori auguri di buon lavoro certa come sono della qualità delle azioni e delle proposte che saprà mettere in campo per ridare centralità alla Calabria e, attraverso le interconnessioni e le sinergie con le altre regioni, per lavorare al miglioramento delle condizioni di vita dei nostri cittadini.