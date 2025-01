COM-CZ. N. 6 interventi in corso; In coda n.12.. Tra i comuni di Girifalco ed Amaroni SP 162/2 bloccata per frana, Comune di Miglierina interrotta viabilità per caduta grosso albero

Comune di Chiaravalle interrotta viabilità per caduta albero.

COM-CS. n. 3 interventi in corso, in coda.13.

Vecchia sede SS106 chiusa tra Rossano-Corigliano per frana

Nuova SS106 all’altezza di Villaggio Fassa al momento è chiusa in quanto risulta allagata. Sul posto il Sindaco

COM-KR. nessuno in corso; nessuno in coda

COM-RC. n. 6 interventi in corso; in coda n.45

Frane nei Comuni di Stilo, Cannavo’, Palmi-Delianuova

Esondazione fiume Laverde Comune di Bianco-Africo ed il fiume Mesima nel Comune di Rosarno

COM-VV. n.2 interventi in corso; in coda n.3

Oltre 420 interventi espletati dai vigili del fuoco in Calabria dalle 00.01 del 17.01.2025 ad ora

CATANZARO

Per tutta la notte squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale impegnata sulla SP92 da Cortale verso Fosse del Lupo per decine di alberi caduti su sede stradale. Un albero caduto su autovettura in transito con tre occupanti a bordo (una famiglia), fortunatamente nessun ferito.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla rimozione dell’albero che era sulla autovettura

SP162/2 Girifalco Amaroni chiusa per diverse frane, sul posto Squadra dei vigili del fuoco di CZ e CC in attesa di mezzi meccanici per la rimozione.