La situazione Covid a Taurianova preoccupa tantissimo, in quanto nel nuovo report del Comune di Taurianova si registrano 123 nuovi contagi, ma che con le 148 guarigioni, “sottraendo” ci sarebbero 704 attualmente positivi.

Vengono registrati anche due nuovi decessi e restano 3 le persone attualmente ricoverate.

C’è una riflessione da fare ed è che univocamente il Covid c’è (ed esiste eh), ed è ancora tra di noi, bisogna stare attenti e utilizzare le giuste e dovute precauzioni. L’allarme è stato anche quello della chiusura delle scuole del Centro, infanzia, primarie e media, fino al 5 marzo.

La situazione è ancora preoccupante e di Covid nonostante si attende l’ora di libertà tra la fine dell’emergenza e il ritorno alla vita normale, ancora la “normalità” così attesa tarda ad arrivare e dipende anche da noi anche se… putroppo le causalità non possiamo prevederle perché potremmo trovarci positivi “a nostra insaputa”. C’è un dato pure che non sembra andare nella giusta direzione, ma questo riguarda un po’ complessivamente il paese Italia, ed è la scarsità del numero delle vaccinazioni negli irresistibili, nonostante l’avvento del nuovo vaccino e l’obbligatorietà per gli over 50. Ma ognuno è giusto che scelga la propria sorte e deve essere, in un paese libero e democratico, avere la possibilità di scelta se vaccinarsi o meno, e senza alcuna polemica sterile e fuori luogo tra discriminazioni di vaccinati e non. Queste discriminanti lasciamole ai moralisti d’antan, cerchiamo invece di avere solo in essere la coscienza sì della libertà ma anche della responsabilità.

