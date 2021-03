Fin dall’avvio della campagna vaccinale la scrivente Associazione ha manifestato l’assoluta necessità di una programmazione seria e puntuale relativamente ad ogni singolo aspetto.

Non vi è dubbio che siano stati compiuti notevoli passi avanti, grazie all’impegno congiunto delle varie strutture coinvolte nel percorso ed alla collaborazione prestata dai singoli enti.

In atto i Sindaci della “Città degli Ulivi” lamentano i forti ritardi nella fornitura dei vaccini per la somministrazione nei Comuni che hanno come riferimento territoriale la Piana di Gioia Tauro.

Il rammarico è aggravato dal fatto che si è appreso di una distribuzione dei vaccini consegnati all’ASP poco attenta alle esigenze delle realtà locali, penalizzate dal fatto che la quasi totalità delle dosi è stata destinata alla città capoluogo.

Sotto questo aspetto permane una situazione di grave disagio che crea apprensione nei cittadini, anche per l’accavallarsi di notizie e la mancanza di informazioni tempestive e precise da parte degli organi competenti.

In tal senso si chiede un autorevole intervento delle SS.LL. teso ad agevolare una consegna adeguata delle dosi disponibili in modo da procedere con la somministrazione alle categorie aventi diritto e per poter completare le vaccinazioni già avviate.

Nell’attesa si conferma l’impegno a prestare ogni utile forma di collaborazione a supporto della campagna vaccinale ed a tutela della salute pubblica.