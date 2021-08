Questa O.S. da tempo ha posto in evidenza la gravissima eventualità che attiene la probabile illegittima corresponsione di laute indennità a decine di dirigenti medici in servizio presso l’ASP di Reggio Calabria. Tale possibile illecita pratica discenderebbe dal fatto che detto personale medico avrebbe la responsabilità di Strutture/Unità Operative di diversa valenza e caratura che ad una attenta disamina risulterebbero fragorosamente inesistenti e, quindi, le correlate funzioni non esercitate. Tali strutture non sarebbero soprattutto ricomprese e previste dall’Atto Aziendale, unico elemento giuridico a suffragare la legittimità dell’esistenza all’interno dell’ASP di unità operative, semplici dipartimentali e semplici dalla effettiva guida delle quali discendono responsabilità organizzative e la legittima corresponsione delle indennità collegate ( vedi nota n 73 del 23.4.2021 con la quale si trasmetteva la nota n 106 del 1.9.2020 ).

Scrivente O.S., nel riconoscere, il poco tempo a Sua disposizione e la grande volontà di risolvere con tutte l’energie, le varie e serie problematiche, che ha riscontrato dal Suo insediamento; La invita a verificare quanto denunciato da questa O.S. e nella veridicità della verifica al recupero delle indennità indebitamente percepite dai vari dirigenti medici interessati, che secondo quanto segnalato dal dott. T.G. il numero si aggirerebbe su 26 dirigenti quali percussori di indennità indebite (tra cui anche dirigenti sindacali ) , con grave danno erariale per l’ASP, presumibile per una somma di circa 2.000.000 di euro.

Si resta in attesa di sollecito ed urgente riscontro.