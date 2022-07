Questa O.S. alla luce della nota carenza di personale medico ed infermieristico nell’ambito degli ospedali e nelle strutture di emergenza che ha provocato la chiusura dei PPI di Scilla, Oppido e Palmi e la morte di un giovane di 21 anni, le note criticità al P.S. di Locri e Polistena, chiede alle SS.LL. ognuna per la parte di propria competenza di fornire con urgenza, attesa la necessità di produrre opportuna denuncia alla A.G. , le seguenti informazioni:

1) elenco dei medici in servizio in ambito distrettuale;

2) elenco del personale infermieristico in servizio in ambito distrettuale ;

3) il suddetto personale è utilizzato nel rispetto delle norme e dei CCNNLL e nel rispetto del profilo professionale per il quale è stato assunto?

4) in quale tipologia concorsuale è stato assunto il personale medico ?

5) insistono medici ed infermieri utilizzati in incombenze amministrative?

6) sono in servizio medici che risultano in organico presso i Presidi Ospedalieri ?

7) sono in servizio medici che risultano in organico presso le UU.OO. di emergenza – urgenza – 118 ?

8) per quali profili di inidoneità il personale è distratto dai propri compiti d’istituto;

9) viene pedissequamente rispettato l’orario di servizio e di lavoro per come previsto dalle norme contrattuali ?

In ultima istanza questa Segreteria chiede di conoscere, in caso di assenza delle SS.LL. a quale sanitario è affidata obbligatoriamente la reggenza del distretto e se possiede i titoli di legge per farlo.

Questa Segreteria comunica che in carenza di riscontro provvederà con sollecitudine a sporgere denuncia anche per l’eventuale violazione dell’art. 328 del c.p. e gli ulteriori reati commessi.