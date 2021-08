Riceviamo e pubblichiamo

Richiesta informazioni su attività svolte e non consentite dalle Norme Contrattuali.

Questa O.S. chiede di essere informato riguardo l’impiego dei dipendenti di codesta ASP rivestenti la qualifica di Direttori di Unità Operativa Struttura Complessa in turni di pronta disponibilità- turni notturni- festivi- prestazioni aggiuntive e lavoro straordinario.

La UIL FPL più volte è dovuta intervenire in merito con specifica denuncia alle AA.C C. ( con note n 17 e 18 del 2017 ) , anche a difesa della incolumità psico fisica di detto personale “costretto” a svolgere illegittimamente turni di cui sopra a copertura di interi mesi di attività. In nessun caso e per qualsivoglia fattispecie i CCNNLL prevedono tale impiego soprattutto ed in modo specifico per gli ex Primari.

Questa Segreteria Territoriale chiede alle SS. LL. ognuna per la parte di propria competenza:

1) quali Responsabili di UU.OO.CC. sino impiegati in TURNI di pronta disponibilità- turni notturni- festivi- prestazioni aggiuntive e lavoro straordinario ;

2) se a questi Dirigenti, negli ultimi 5 anni, siano stati corrisposti emolumenti a titolo di indennità economica correlata allo svolgimento dei turni di che trattasi.

3) di conoscere quali consequenziali determinazioni intenderanno assumere nei confronti di coloro i quali nell’esercizio dei propri ruoli e funzioni ha consentito detta illegittima corresponsione economica;

4) al fine di evitare un corposo danno erariale all’Azienda con quali modalità intenderanno rientrare in possesso delle somme indebitamente corrisposte;

In attesa di cortese quanto urgente riscontro si inviano distinti saluti.