Silvia Ferraro di Palmi alla finale del Premio Mia Martini

La giovane promessa della musica, Silvia Ferraro, undici anni, si è qualificata per la finale del prestigioso Premio Mia Martini, raggiungendo un traguardo di grande rilevanza per la comunità palmese. Silvia, che ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione del brano “La musica è finita” di Ornella Vanoni, parteciperà alla fase conclusiva della competizione, giunta quest’anno alla 30ª edizione.

Il Premio Mia Martini, diretto da Franco Fasano e con Mario Rosini come presidente della commissione, è riconosciuto come una delle manifestazioni più prestigiose del panorama musicale italiano. Silvia si è distinta tra i partecipanti, ottenendo un successo straordinario anche nel Televoto, dove ha raccolto ben 18.440 preferenze. Ora si confronterà con gli altri undici finalisti della categoria “Una voce per Mimí” nella finale che si terrà prossimamente a Bagnara Calabra.

Non si fermano qui le sfide per la giovane Silvia: a fine settembre sarà impegnata a Rimini nelle Audizioni Nazionali Dirette del contest Sanremo Newtalent. Qui avrà l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria presieduta dal Maestro Vince Tempera, il celebre direttore d’orchestra del Festival di Sanremo.

Grande orgoglio traspare dalle parole di Ilenia Surace, insegnante di musica di Silvia presso la scuola “Voice Art – Officina della Voce” di Palmi. Surace elogia la dedizione e la passione della sua giovane allieva, sottolineando la forza e l’emozione che la voce di Silvia riesce a trasmettere a chiunque abbia il privilegio di ascoltarla.

Con questo importante successo, Silvia Ferraro si conferma una giovane artista di straordinario talento, pronta a conquistare nuovi traguardi nel panorama musicale italiano.