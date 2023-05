L’Anas manderà un proprio delegato direttamente da Roma alla Calabria per velocizzare gli approfondimenti e le misure da adottare in conseguenza del crollo del ponte di Longobucco, e per migliorare la viabilità nel tratto Sila-mare.

E’ questo l’esito di un primo incontro tenutosi al Mit tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, l’onorevole Domenico Furgiuele, i sindaci calabresi di Longobucco Giovanni Pirillo e di Mirto-Crosia Tonino Russo e il commissario regionale della Lega Giacomo Saccomanno.

Presenti in videocollegamento l’ad di Anas Aldo Isi e di tecnici del Mit .

Nel corso della sessione di confronto odierna si è lavorato anche all’aggiornamento del Progetto Pinqua da 98 milioni di euro per Lamezia Terme; ha partecipato in call l’assessore comunale Francesco Stella.