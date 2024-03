È stato siglato quest’oggi il Protocollo d’intesa tra la Commissione regionale pari opportunità (CRPO) e la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM Calabria, rappresentata dalla presidente regionale Marisa Fagà e dal presidente provinciale Giuseppe Russo.

Punti centrali del Protocollo, che nasce su impulso della coordinatrice del gruppo di lavoro “Politiche sociali” della CRPO Angela Campolo, sono i servizi per la prima infanzia considerati di fondamentale importanza per garantire l’emancipazione della donna, assicurando un reale e concreto supporto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

La presidente De Gaio, nell’esprimere piena soddisfazione per questo ulteriore risultato raggiunto dall’organismo nella sua interezza, ha dichiarato che: “in Italia se la situazione occupazionale delle donne è svantaggiata, quella delle donne con figli lo è ancora di più. Una volta diventati genitori, le donne sono meno presenti all’interno del mercato del lavoro rispetto agli uomini per il maggiore carico di lavoro nella cura dei figli che le obbliga spesso a scegliere tra la famiglia e il lavoro. Per tale motivo i servizi per l’infanzia rappresentano strumenti cruciali che occorre potenziare rendendoli più flessibili, aperti e accessibili. Ha aggiunto, inoltre, che “il nostro protocollo contribuisce a ribadire quella necessaria alleanza tra istituzioni ed associazioni che si occupano di infanzia e servizi per l’infanzia, al fine di realizzare azioni mirate, specifiche e trasversali tese a favorire e sostenere la donna ed è perfettamente in linea con gli indirizzi regionali che si stanno delineando in questo ambito e che hanno portato alla recente approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge regionale recante ‘Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni’, grazie anche all’impegno della vicepresidente Giusi Princi, sempre attenta alla valorizzazione del ruolo e del merito delle donne”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, la presidente regionale della FISM Calabria, Marisa Fagà, da tempo attiva nella promozione di azioni concrete a favore delle donne per il raggiungimento delle pari opportunità, che ha detto: “E’ per noi un privilegio aver potuto siglare questo protocollo con la CRPO e poter mettere a disposizione la nostra esperienza, le nostre scuole del territorio regionale e le relazioni con la FISM nazionale al fine di creare opportunità, iniziative ed eventi volti a favorire e sostenere la donna, conciliando il suo ruolo di madre con quello professionale, nonché a promuovere le politiche legate ai diritti della donna e dei bambini”.

Dopo ampio e proficuo dibattito e confronto con tutte le componenti della Commissione, il presidente Provinciale della FISM Reggio Calabria, Giuseppe Russo, si è voluto congratulare con il lavoro fin qui svolto dalla Commissione, certo che, dalla firma di questo Protocollo, potranno scaturire azioni e progetti positivi per l’affermazione delle pari opportunità.

