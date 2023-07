“Nel suggestivo scenario del Lungomare delle Palme, ai piedi del Monumento al Marinaio, s’è tenuta, nella serata di domenica 2 luglio, una straordinaria manifestazione che ha visto protagonisti il Maestro orafo Gerardo Sacco e la sua arte.

Un’immensa luna piena ha fatto da cornice argentea al defilè delle modelle che hanno indossato le creazioni artistiche del Maestro, mentre quest’ultimo si è dilettato nel racconto delle origini delle sue ispirazioni, frutto del connubio del suo genio con la cultura magno-greca e le risorse che connotano il territorio.

Per la prima volta, in passerella, i cittadini, presenti in maniera gremita, hanno potuto osservare anche gli abiti sartoriali utilizzati negli anni dalle maggiori star internazionali, da Aida alla Regina Gertrude ed arricchiti dai gioielli creati dal Maestro Gerardo Sacco, Leone d’Oro al Merito e alla Carriera.

È stata insomma una serata che ha orgogliosamente celebrato la Calabria e le sue maestrie, accompagnando il folto pubblico presente in un emozionante percorso di cultura, storia e arte.

Occasione unica, peraltro, per conoscere le innumerevoli proprietà del bergamotto, per come illustrato dal Presidente dell’Associazione-Accademia del Bergamotto, Vittorio Caminiti.

La manifestazione, fortemente voluta dall’assessore Lopresti, è stata un’occasione, celebrando un artista di fama internazionale, per mostrare il volto migliore della Calabria.

L’Amministrazione Comunale ringrazia lo staff organizzativo del Maestro Gerardo Sacco, l’Associazione-Accademia del Bergamotto, le attività Sidernesi e gli sponsor che hanno contribuito alla manifestazione e tutti coloro che ne hanno reso possibile la realizzazione.