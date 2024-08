L’esperimento è ben riuscito. La prima edizione del festival “Le Notti dei Folli”, organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, col coinvolgimento delle associazioni cittadine e la partecipazione attiva dei gestori dei locali del cuore antico di Siderno Marina, è stata uno straordinario successo in termini di presenze e intrattenimento. Concepita dall’assessore alla Cultura Francesca Lopresti per arricchire la tappa sidernese dell’International Street Food curata dal consigliere con delega agli Eventi Davide Lurasco, la manifestazione ha messo in risalto il circolo virtuoso innescato dagli organizzatori col consueto metodo inclusivo, che ha permesso di far conoscere al grande pubblico le vie della zona compresa tra la Cristoforo Colombo e il Corso della Repubblica, ricche di fascino e storia, allestite a tema e con gusto da una moltitudine di cittadini che ha mostrato di sapere remare in un’unica direzione; tutti animati dall’amore verso la propria Città e dalla voglia di spingerla verso il suo pieno sviluppo turistico, culturale e commerciale.

Uno sforzo corale che ha visto impegnati in primis amministratori e dipendenti comunali, ma anche tanti giovani volontari e i Seniors delle associazioni, ed è stato premiato con un’offerta d’intrattenimento che ha accontentato i gusti di tutti, coi concerti sul palco di via dei Colli e le band itineranti che hanno suonato in giro per le affollatissime vie della manifestazione, mentre negli angoli più tranquilli si è dato vita a rappresentazioni teatrali, a momenti di animazione per i bambini e alle letture (molto) partecipate organizzate dalla Consulta Cittadina, coi mercatini di Pro Loco e Rete Artigiani in via Paolo Romeo.

Un esperimento coraggioso, quello delle “Notti dei Folli”, che nonostante il budget limitato e il poco tempo a disposizione per prepararlo, ha dimostrato che Siderno è più vivace che mai, come testimoniato dalle migliaia di presenze e dagli attestati di stima e gratitudine tributati dai visitatori e dagli esercenti dei locali all’amministrazione comunale per l’ottima riuscita dell’iniziativa.

Alla quale, visto l’entusiasmo, certamente seguiranno altre, come sempre rivolte a esaltare la bellezza degli angoli più attrattivi della Città.