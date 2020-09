URGENTE

AVVISO PUBBLICO

CHIUSURA SCUOLE

La Commissione Straordinaria

DISPONE

A seguito dell’incendio sviluppatosi nel pomeriggio odierno

presso l’impianto di trattamento dei Rifiuti sito in C.da San Leo e

della intensa colonna di fumo propagatasi, a scopo precauzionale

per la giornata di domani 25 settembre la chiusura delle Scuole di

ogni ordine e grado

Nel pomeriggio odierno si è sviluppato presso l’impianto di

trattamento dei Rifiuti sito in C.da San Leo, un incendio di vaste

proporzioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco

unitamente al personale del locale Comando Stazione dei

Carabinieri e del Commissariato di Polizia nonchè della Polizia

Municipale ed è, altresì, presente personale dell’Ufficio Tecnico

Comunale.

In via precauzionale, si invitano tutti i cittadini a rientrare presso

le proprie abitazioni adottando gli opportuni accorgimenti al fine

di ridurre l’esposizione all’esterno e a non utilizzare prodotti

dell’orto e/o di frutteto.