con la presente si richiede cortese pubblicazione della seguente nota dell’Amministrazione comunale di Siderno:

“L’Amministrazione comunale di Siderno comunica che, a causa delle condizioni meteo-marine avverse (mareggiata), lo spettacolo pirotecnico previsto a conclusione dei festeggiamenti della Santa Patrona della Città, sarà posticipato a domani, Sabato 9 Settembre, alle ore 23:00.

Ciò si rende necessario per motivi di sicurezza e per non rischiare di compromettere la magia di luci, colori e suoni del tanto atteso spettacolo pirotecnico.

Vi aspettiamo numerosi.

A domani e buon proseguimento di festa a tutti.

L’ Amministrazione comunale di Siderno”