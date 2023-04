“Con l’obiettivo di decongestionare il traffico, di ridisegnare gli spazi pubblici in favore della mobilità dolce sul Corso principale di Siderno, da sempre fulcro del commercio cittadino, e di offrire la nostra Città più a misura d’uomo, più attenta ai bisogni delle persone che la vivono migliorandone anche la qualità della vita, con Delibera di Giunta n.101 del 19.04.2023, l’Amministrazione Comunale di Siderno istituisce, nelle giornate di domenica e di festività, dal 23 Aprile fino all’ultima Domenica di Maggio, l’area pedonale sul Corso della Repubblica, nel tratto tra Via Conciliazione e Piazza Risorgimento, dalle ore 18.00 alle ore 22.00.

Per tutelare le esigenze di residenti, attività commerciali e attività di servizio pubblico, è stata, quindi, demandata al Comandante della Polizia Locale la redazione di apposita ordinanza per la precisazione di dettaglio della circolazione e dei divieti di sosta, evitando, pertanto, ingorghi o altri intralci. A tal proposito, nelle zone interessate, sarà apposta la dovuta segnaletica stradale.