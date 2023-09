Gentili studenti, insegnanti e membri della comunità scolastica,

Mi rivolgo a voi con grande entusiasmo e orgoglio in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il primo giorno di scuola è un momento speciale, ricco di emozioni e di nuove opportunità. È un giorno in cui ci riuniamo per coltivare il valore dell’istruzione e per costruire un futuro migliore per tutti noi.

Ai nostri studenti, voglio dirvi che siete il cuore pulsante della nostra comunità. Siete il futuro di questa città e il nostro più grande tesoro. Siete qui per apprendere, crescere e scoprire il vostro potenziale illimitato. Vi incoraggio a cogliere ogni occasione di apprendimento, a porre domande e a sfidare voi stessi. Ricordatevi che il percorso educativo è un viaggio, e ogni passo che compirete vi porterà più vicini ai vostri sogni. Sappiate che la vostra dedizione e il vostro impegno saranno ricompensati con conoscenze, competenze e opportunità che vi accompagneranno per tutta la vita.

Ai nostri insegnanti, voglio esprimere il mio più profondo apprezzamento per il vostro lavoro instancabile e la vostra dedizione. Voi siete i pilastri fondamentali del nostro sistema educativo, coloro che plasmano le menti dei nostri giovani e li guidano verso il successo. Siete fonti di ispirazione e di conoscenza, capaci di trasformare le vite degli studenti attraverso la vostra passione e il vostro impegno. Siete i veri eroi che plasmano il futuro, e vi ringrazio di cuore per tutto ciò che fate.

Come sindaco, mi impegno a sostenere la vostra crescita e a garantire che le scuole della nostra città siano luoghi sicuri, inclusivi e stimolanti. Prometto di lavorare a stretto contatto con voi, ascoltando le vostre esigenze e cercando di fornire le risorse necessarie per un’istruzione di qualità. Insieme, possiamo costruire un ambiente scolastico che nutra la curiosità, l’innovazione e il rispetto reciproco.

Mi auguro che quest’anno scolastico sia ricco di successi, di amicizie durature e di momenti indimenticabili. Siamo una comunità unita, pronta ad affrontare le sfide e a celebrare i traguardi insieme. Sappiate che il vostro futuro è luminoso e che noi siamo qui per sostenervi in ogni passo del vostro percorso.

Vi auguro a tutti un eccellente primo giorno di scuola e un meraviglioso anno scolastico. Siate audaci, siate curiosi e siate pronti a fare la differenza. Insieme, possiamo costruire un futuro brillante per la nostra città.

Con stima, il Sindaco

Mariateresa Fragomeni