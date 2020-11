Siderno, Fragomeni: “addio a Francesco Barillaro. Vuoto umano ed affettivo incolmabile”

Messaggio promozionale

TUTTI I GIORNI ALLE ORE 17,00 CI COLLEGHIAMO IN DIRETTA DALLA PAGINA FACEBOOK DI APPRODO CALABRIA CON I BIOLOGI DEL CENTRO COVID IL LABORATORIO DI VIA WILLERMIN. SEGUITECI IN ANTEPRIMA I RISULTATI DEI TAMPONI PROCESSATI NEGATIVI O POSITIVI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA