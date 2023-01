Il 2023 si apre a Siderno con una bella notizia per le persone più fragili. È stata infatti trasferita dal MIMS, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l’erogazione del Contributo “Stalli Rosa”, un progetto che vedrà la realizzazione nei primi mesi dell’anno in ambito cittadino di ben dodici aree parcheggio dedicate.

Il piano rappresenta un passo avanti per le politiche di accessibilità ed innovazione sociale, i cui beneficiari sono in questo caso individuati tra le categorie delle donne in gravidanza o di genitori con bambini fino a due anni, e delle persone con disabilità. Il contributo intende agevolare negli spostamenti le persone con disabilità, le donne in gravidanza e le famiglie con bambini piccoli riducendo al minimo i disagi e venendo incontro alle necessità delle persone più fragili.

Si è inteso così da parte del MIMS dare un segnale di attenzione concreto per migliorare la loro qualità della vita, soprattutto nei centri urbani di maggiori dimensioni, e assicurare il diritto alla mobilità alle persone più vulnerabili.

È proprio per questi cittadini che sarà utilizzato il ‘Contributo Stalli Rosa’, dalla Città di Siderno, che così mette in cantiere un ulteriore passo avanti nella direzione volta a garantire alle persone con disabilità il diritto ad una città sempre più accessibile. In questo modo il Comune potrà procedere più celermente per adeguare i propri servizi alle esigenze di tutti i cittadini, compresi coloro che nel loro quotidiano incontrano spesso delle barriere.

Il contributo appena incamerato dalla Città è stato attribuito grazie alla progettualità messa a punto nei mesi scorsi dalla collaborazione tra i Settori 1 Affari Generali, 2 Polizia Municipale e 6 Lavori Pubblici, che hanno operato insieme per la realizzazione degli elaborati progettuali.

Con il contributo erogato, pari a 500 euro per ciascuno stallo, si realizzeranno dodici aree parcheggio dedicate nelle zone di maggiore utilità sociale individuate dal progetto. Si tratta di sette aree riservate al parcheggio delle donne in stato di gravidanza o per genitori con bambini di età non superiore ai 2 anni e di cinque aree di sosta dedicate ad automobili guidate da persone con ridotta o impedita capacità motoria.

“Siderno – dichiarano soddisfatti il Sindaco, Mariateresa Fragomeni e l’Assessore alle Politiche Sociali, Salvatore Pellegrino – si è aggiudicata l’erogazione contributiva massima per la fascia demografica d’appartenenza, prevista per i Comuni sino a 20.000 abitanti, un piccolo risultato, non scontato per cui si è lavorato per mesi e che vuole essere di buon auspicio per le prossime azioni progettuali che non tarderanno a realizzarsi durante il nuovo anno”.