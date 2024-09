È stato questo lo spirito della manifestazione tenutasi domenica pomeriggio al palazzetto dello sport “Eunice Kennedy Shriver” di Siderno. Un evento voluto e organizzato dal Comitato Territoriale della Fipav di Reggio Calabria presieduto da Domenico Panuccio, per premiare le società del territorio metropolitano che hanno vinto i loro campionati nella scorsa stagione.

All’inizio della cerimonia, hanno portato i loro saluti il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni e il consigliere delegato agli Eventi Sportivi Davide Lurasco, che hanno ricordato, tra l’altro, il proficuo rapporto di collaborazione instaurato da due anni e mezzo tra il comitato Fipav reggino e l’Amministrazione Comunale sidernese, grazie al quale il palasport cittadino ha ospitato grandi eventi a carattere regionale, nazionale e internazionale. Quindi, a testimonianza dell’importanza dell’evento, e del buon momento del volley reggino e calabrese in generale, sono intervenuti il consigliere del comitato regionale Fipav Bruno “Billy” Gurnari e il fiduciario locale del Coni Salvatore Papa. Nel suo intervento iniziale, il presidente Domenico Panuccio ha espresso parole di ringraziamento a tutti gli attori coinvolti nel movimento pallavolistico, dagli atleti ai tecnici, dai dirigenti ai genitori dei giocatori, rivendicando i risultati del proprio ultradecennale impegno in un momento così particolare delle propria esperienza.

Nella lunga successione di premiati, che oltre alle società ha visto la consegna dei premi alle rappresentative provinciali maschile e femminile che si sono aggiudicate il trofeo dei Territori Calabria, particolare emozione ha suscitato il riconoscimento tributato alla campionessa paralimpica di sitting volley Raffaela Battaglia, fresca reduce della partecipazione ai Giochi di Parigi, dopo la precedente esperienza a Tokyo nel 2021, la medaglia d’oro agli Europei 2023 e l’argento del 2019 nella medesima competizione.

L’atmosfera gioiosa ha conquistato tutti i presenti fino alla fine, evidenziando come al di là dei successi sportivi, il movimento pallavolistico del territorio metropolitano si regga su solide basi di socialità e amicizia che costituiscono il segreto della larga condivisione del suo successo.