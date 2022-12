Sono state affisse oggi, come prevede l’apposito decreto del Presidente del Consiglio regionale – nella Sala Verde della “Cittadella regionale” dove si voterà l’11 gennaio – le liste dei cinque collegi provinciali dei candidati al Consiglio delle Autonomie locali (Cal).

I sindaci calabresi sono chiamati a eleggere ventidue membri, che assieme agli altri dieci di diritto, andranno a definire la composizione del “Cal”

Il presidente Mancuso auspica “un’ampia partecipazione al voto, per il rinnovo dell’importante organismo consultivo in cui sarà garantita la rappresentanza alle varie articolazioni delle autonomie locali regionali, includendo, oltre agli Enti più popolosi, anche i Comuni non capoluogo, i piccoli Comuni, i Comuni montani, i Comuni minoranze linguistiche, i Presidenti dei Consigli comunali e le Unioni dei Comuni. Un assetto che consentirà al ‘Cal’ di saldare con la Regione un proficuo rapporto di cooperazione e, non appena i nuovi componenti si saranno insediati, sono intenzionato a convocare una seduta comune con il Consiglio regionale”.

Per il presidente dell’Assemblea regionale: “il ruolo e lo spazio delle autonomie locali sono sempre più decisivi, specie in questa fase storica. Il pluralismo delle Istituzioni, vissuto con spirito di collaborazione, rafforza la democrazia e la società e consente di intercettare meglio le istanze dei cittadini”.