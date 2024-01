Come da protocollo d ‘intesa siglato dal Sindaco Aldo Alessio con l’Azienda ” Calabria Verde ” -deliberazione della Giunta comunale n.173 in data 17 Ottobre2023 -, che ha autorizzato il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Ing. Salvatore Orlando ad attivarsi al fine di porre in essere tutti gli adempimenti di sua pertinenza .

“Con la pulizia dell’alveo del fiume si sono mitigati i rischi idraulici, vista la stagione invernale e le precipitazioni atmosferiche della stagione che da qualche anno a questa parte si presentano in modo sempre più violente ” dice il primo cittadino Aldo Alessio.

“Sono soddisfatta del lavoro svolto dall’Azienda Calabria Verde , le squadre di operai hanno lavorato alla pulitura degli argini ,rimuovendo la fitta vegetazione che ostruiva il normale flusso delle acque anche in condizioni climatiche avverse. Se pur tra mille difficoltà economiche, dal 2019 , ogni anno è stata garantita la ordinaria manutenzione ” il commento dell’Assessore all’ Ambiente Sabina Ventini.