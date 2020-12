Da oggi si ritorna in “Zona Rossa”, fino al 3 gennaio 2021 (incluso), si tornerà alle stesse regole della vigila di Natale.

Saranno chiusi molti negozi, ma come sempre rimangono aperti supermercati, alimentari, farmacie, tabaccai ed edicole.

Inoltre saranno vietati gli spostamenti se non per “comprovate esigenze”, per questioni di lavoro, salute, oltre al rientro nella casa dove si ha la residenza o il domicilio. Ci si può muovere, come nello scorso periodo in “Rossa” per andare a fare visita parenti ed amici una volta al giorno. Sarà necessaria l’autocertificazione per gli spostamenti.

Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi; domani, dunque, lo “spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22”, anche fuori dal comune purché nella stessa regione, poi scatta il coprifuoco. Il coprifuoco, nella notte tra il 31 e l’1 gennaio, scatterà tra le 22 e le 7 del mattino: due ore in più rispetto agli altri giorni.

Ristoranti, bar e pasticcerie saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per l’asporto entro le 22.

Si potrà uscire di casa per fare una passeggiata (con la mascherina, in prossimità della propria abitazione) e per fare attività sportiva (da soli: una corsa, un giro in bici).

In Calabria si ritorna con la “Zona Rossa” partendo da un’impennata di contagi di ieri con 449 nuovi positivi, con un terzo solo nella provincia reggina. Anche ieri ci sono stati dei decessi che hanno raggiunto nella nostra regione il triste primato di 468 morti dall’inizio della pandemia.

(GiLar)

L’elenco dei negozi che rimarranno aperti:

• alimentari (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari),

• surgelati,

• computer ed elettronica di consumo,

• sigarette,

• carburante,

• apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni,

• ferramenta, vernici, piastrelle,

• articoli igienico-sanitari,

• attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio,

• articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati,

• libri,

• giornali, riviste e periodici,

• Cartoleria e forniture per ufficio,

• Calzature per bambini e neonati,

• Biancheria personale

• Articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero,

• Autoveicoli e motocicli,

• Giochi e giocattoli,

• Medicinali (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica),

• Articoli medicali e ortopedici,

• Cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria,

• Fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti,

• Animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati,

• Ottica e fotografia,

• Combustibile per uso domestico e per riscaldamento,

• Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,

• Articoli funerari e cimiteriali,

• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati,

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.