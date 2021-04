Il superboss Nicolino Grande Aracri ha iniziato a collaborare con la giustizia (così viene riportato dal Quotidiano del Sud in un articolo a firma di Antonio Anastasi).

Mammasantissima di Cutro, è considerato uno dei boss più potenti del mondo, la sua collaborazione rischia di far tremare ‘Ndrangheta, massoneria e politica.

“Ergastoli, omicidi e a capo di una cosca che infiltrandosi negli ambienti imprenditoriali aveva esteso i suoi tentacoli anche nel Nord Italia, il super boss fu rimesso in libertà nel 2011 e si ristabilì in Emilia Romagna. Le ondate giudiziarie successive rappresentate lo travolsero nuovamente e fecero emergere lo strapotere criminale di Aracri, capace di infiltrarsi nei sistemi economici, imprenditoriali e politici massonici”.

Nicolino Grande Aracri avrebbe iniziato la collaborazione di giustizia riferendo ai magistrati i rapporti tra le cosche e il malaffare che riprende le più grandi operazioni di intervento del procuratore Gratteri negli ultimi anni.