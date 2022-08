​+++AGGIORNAMENTO+++

STRADA RIAPERTA,ISTITUITO MOMENTANEAMENTE IL SENSO UNICO ALTERNATO

CALABRIA, ANAS: CHIUSA LA SS534 “DI CAMMARATA E DEGLI STOMBI” A CASSANO ALL’IONIO (CS) PER UN VEICOLO INCENDIATO

Traffico leggero deviato con indicazioni sul posto

La strada statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 20,550, nel comune di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, a causa di un mezzo pesante incendiato.

Il traffico leggero (autovetture e veicoli fino a 3,5 tonnellate) è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto, mentre il traffico pesante è momentaneamente bloccato.

Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.