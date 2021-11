Un uomo di 49 anni per sfuggire all’incendio che ha interessato la sua abitazione, dove viveva da solo, si è gettato da una scarpata che sovrasta la strada precipitando per diversi metri. Il fatto è accaduto a San Nicola da Crissa, nel Vibonese, che dopo la caduta è stato soccorso si trova adesso ricoverato in gravi condizioni in un centro grandi ustionati. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che hanno allertato i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.