Di fronte ad una sala gremitissima si e’ parlato dell’importanza dell’orientamento scolastico in occasione della presentazione del suddetto bando giunto alla sua VI° edizione che prevede l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli, per intraprendere percorsi per la preparazione ai concorsi militari.

L’Evento organizzato dalla Dott ssa Marilisa Panuccio e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria insieme a numerose autorità del mondo giudiziario e dell’istruzione. Sono intervenuti il Dott. Luciano Gerardis già Presidente della Corte d’ Appello di Reggio Calabria, Dott. Carrà Giuseppe direttore della casa circondariale di Reggio Calabria, alla Dott. Ssa Anna Briante ,assessore all’ Istruzione, pari opportunità e Università, la. Dott. ssa Anna Maria Cama, dirigente scolastico dell’ Istituto Bocconi Fermi e il Presidente del mio Club Rotary Reggio. Calabria Nord Dott. Mimmo Chindemi .

Ad intervenire ed esprimere soddisfazione il Consigliere Comunale Avv Mario Cardia: “motivo di orgoglio la presenza di tanti giovani qui in Pinacoteca, il mio grazie va alla dott ssa Marilisa Panuccio da anni impegnata a valorizzare e soprattutto “formare” i nostri ragazzi e alla sua splendida squadra che la supporta.

Credo che sia doveroso per chi fa politica sostenere iniziative meritevoli come questa che mirano a formare i giovani ed a inserirli nel mondo del lavoro. La dott ssa Panuccio merita tutto il sostegno delle Istituzioni e da parte mia troverà sempre il massimo supporto “, cosi’ Mario Cardia

Durante l’evento sono stati premiati i ragazzi reggini vincitori delle borse di studio, che sono gia idonei ai concorsi e fra pochi mesi indosseranno la divisa. Il concorso “Onore al Merito”, quest’anno alla sua sesta edizione, è promosso da AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento ed al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Nissolino Corsi, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia