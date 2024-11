Nel pomeriggio di lunedì 11 novembre 2024, presso la sala consiliare del Comune di Rosarno, si è riunita l’Assemblea dei sindaci “Città della Piana” per discutere e approvare le modifiche effettuate allo Statuto.

Preliminarmente, il presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Associazione “Città degli Ulivi” Michele Conia e il presidente del Comitato Direttivo “Marco Caruso” hanno espresso soddisfazione in merito al proficuo incontro avuto con il Vescovo, il quale ha prospettato una stagione di confronto e collaborazione con i Comuni della Piana. Accanto alla consolidazione e alla ristrutturazione del rapporto Comuni-Chiesa, il Vescovo ha dimostrato grande disponibilità per lo sviluppo di iniziative culturali e sociali e per la lotta su battaglie comuni, come la sanità.

In qualità di rappresentanti dell’Associazione, Caruso e Conia hanno ricordato anche l’incontro avuto con la dott.ssa Di Furia e hanno proposto all’Assemblea di organizzare una nuova interlocuzione nella quale discutere dei disagi sanitari affrontati dal territorio.

In riferimento al punto all’ordine del giorno ossia le modifiche allo Statuto, il presidente Conia ha spiegato le linee che sono state tenute in considerazione negli emendamenti effettuati. Su predisposizione dell’Assemblea, le variazioni sono state effettuate dal sindaco Cavallaro, considerando le proposte pervenute in seguito all’incontro dell’Associazione a Rizziconi e tenendo in considerazione le ambiguità e le zone d’ombra che lasciavano elementi fondamentali dell’Associazione, come voto e adesione, erroneamente interpretabili. Modifiche necessarie, come ha ricordato lo stesso Cavallaro, per lasciare all’Associazione uno Statuto chiaro e con regole ben precise.

Le variazioni, dapprima votate dal direttivo, sono state deliberate all’unanimità dai numerosi Sindaci presenti in Assemblea. Un chiaro messaggio di rinnovamento e rilancio dell’Associazione. La quale ha deciso di perfezionare il proprio nome da “Città degli Ulivi” a “Città degli Ulivi dei Comuni della Piana”, espressione maggiormente rappresentativa dei partecipanti all’Associazione e del forte spirito di unione che li unisce.

Avendo pieno consenso dell’Assemblea su quanto discusso e sui perfezionamenti attuati sullo Statuto, l’Assemblea è stata sciolta con le rassicurazioni da parte dei Presidenti Caruso e Conia sull’invio dello Statuto, della bozza di Delibera e della Lettera ai Sindaci ed ai Presidenti dei Consigli dei trentatré comuni nei tempi più celeri.

Il Presidente dell’Assemblea Il Presidente del Comitato

Michele Conia Marco Caruso