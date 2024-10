I soci fondatori, in parte tra i candidati dell’omonima lista elettorale in competizione alle amministrative del giugno scorso, hanno condiviso la necessità di istituzionalizzare il movimento civico che aveva riunito volti e posizioni politicamente molto diversi tra loro con l’intento, comune, di irrompere nel vetusto assetto politico cittadino e creare un’alternativa al servizio dei cittanovesi.

La volontà di trovare una forma istituzionale nasce dallo stimolo proveniente da quanti, anche dopo la competizione elettorale, hanno riconosciuto in Spazio Civico un luogo sano di confronto, scambio e approfondimento rispetto a tematiche trasversali, ma tutte utili a costruire una nuova, moderna e sostenibile visione di città.

E proprio la trasversalità del confronto, proseguito costantemente negli ultimi mesi, ha consentito un allargamento dello stesso consiglio direttivo della neonata associazione a nuovi esponenti della società cittanovese.

All’interno di Spazio Civico Cittanova trovano la loro collocazione naturale i due consiglieri di minoranza eletti a giugno, Mimmo Bovalino e Mariagrazia Sergi. Il Consiglio Direttivo, designato dai soci fondatori, ha poi nominato presidente dell’associazione Lilly Pinto.

Il movimento, rafforzato da questa nuova forma, è già al lavoro per la messa a punto di una serie di attività pubbliche che vedranno la luce nelle prossime settimane e che avranno come principale obiettivo quello di mantenere il legame già creatosi con la cittadinanza prima con i Laboratori e, subito dopo, durante la campagna elettorale.

Il passo successivo sarà quello di coinvolgere un sempre maggior numero di cittadini allo scopo di ampliare la partecipazione determinando la possibilità concreta di incidere nel dibattito politico cittadino. Ciò soprattutto al fine di formulare agli Amministratori, locali e non solo, idee e proposte che possano contribuire al bene comune.

Nelle prossime settimane Spazio Civico Cittanova si presenterà ufficialmente nel corso di un evento pubblico in fase di programmazione e rispetto al quale seguiranno maggiori dettagli. Nell’ambito di questo evento verrà presentato quello che i soci hanno definito il “braccio operativo” del movimento: una associazione di promozione sociale attraverso la quale sarà possibile lavorare con ancora maggiore concretezza alla realizzazione di alcune delle proposte nate nell’ambito delle attività del Laboratorio Spazio Civico e già illustrate ai cittanovesi con la definizione dei principali ambiti di intervento identificati: ambiente e territorio, bilancio e patrimonio, politiche del lavoro e politiche sociali.