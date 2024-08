Dopo il crollo del controsoffitto di ieri a causa del forte maltempo che ha colpito Cosenza, come se non bastasse, lo stesso giorno è giunta la notizia delle dimissioni del primario del Pronto Soccorso, il dottor Domenico Lorenzo Urso. Urso, che era stato chiamato a guidare il pronto soccorso verso un nuovo corso, ha deciso di abbandonare l’incarico, preferendo tornare alla sua precedente sede lavorativa a Corigliano Rossano. Le sue dimissioni rappresentano un duro colpo per l’ospedale, che si trova a dover affrontare una situazione sempre più complessa.

Urso è rimasto in carica quattro mesi giusto il tempo di inaugurare il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza. Aveva preso il posto di un altro dimissionario, il dottore Pietro Scrivano.