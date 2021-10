Si è chiusa la campagna elettorale di Damiano Baffa, sindaco uscente di San Cosmo Albanese, piccolo paese di minoranza linguistica arbёreshё, che affaccia sulla piana di Sibari.

Alle spalle del santuario dei SS Cosma e Damiano si sono riuniti i sostenitori della lista del sindaco uscente, “Liberi e Uniti per Ricominciare”, pronta per il voto del 3 e 4 ottobre prossimo.

Il sindaco Baffa, dopo un breve intervento dei candidati a consigliere, ha chiuso l’ultima serata della sua campagna elettorale. Un intervento appassionato, partito dall’impegno profuso e dai successi ottenuti in questi anni: “Quando sono arrivato nella sala consiliare ho trovato tanti problemi: un comune praticamente in dissesto, furti e un paese ormai abbandonato ad un triste destino. In questi anni non ci siamo arresi, abbiamo fatto tanto senza intaccare le casse comunali, grazie ad un attento lavoro di progettazione e monitoraggio delle opportunità derivanti da finanziamenti pubblici. Azioni che sembravano miraggi nel deserto sono diventate realtà: dall’ammodernamento della rete idrica ai sistemi di videosorveglianza, dalle opere pubbliche in fase di avvio, come il nuovo campo sportivo, a quelle già concluse, come la piazza davanti il nostro bellissimo santuario. – Poi continua – in questi anni siamo riusciti a portare San Cosmo all’attenzione dell’agenda nazionale, grazie all’Expo Arbёreshё e al prossimo documentario del National Geographic, e internazionale, creando un ponte diretto con l’Albania che partirà presto per salvaguardare la nostra storica lingua”.

Dopo una introduzione su ciò che è stato fatto, il sindaco uscente ha dichiarato i suoi progetti futuri: “Oltre alla catastrofe sanitaria, la pandemia ci ha colpito tutti ed ha rallentato il processo di sviluppo che abbiamo pensato per San Cosmo. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per altri cinque anni di buon governo, per portare a termine ciò che abbiamo iniziato e, soprattutto, per strutturare nuovi progetti: dal recupero delle abitazioni, ai ponti con il governo albanese, dall’ampliamento della videosorveglianza a misure di sostegno per i giovani e di assistenza per gli anziani”.

Infine, ha concluso la sua campagna elettorale ringraziando tutta la sua squadra: “Senza questi ragazzi e ragazze, e soprattutto senza l’appoggio di Voi cittadini tutto questo non sarebbe stato possibile, per cui vi ringrazio con la promessa che ricambierò la vostra fiducia”