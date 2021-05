“Sono pienamente d’accordo con quanto dichiarato dalla giornalista e scrittrice Rula Jebreal sulla presenza soprattutto maschile in molti contesti a discapito delle donne. Si chiamano #manels, ma in realtà, si tratta di discriminazione nei confronti delle donne che continuano ad essere considerate inferiori agli uomini”. Lo dichiara Lucia Anita Nucera presidente Commissione pari opportunità comune Reggio Calabria. “È una battaglia culturale che dobbiamo portare avanti. Infatti, anche se in apparenza sembra che le donne siano considerate al pari degli uomini, purtroppo in molti ambienti, come in politica, sono emarginate, escluse, delegate a ruoli minori e la proporzione di rappresentanza maschile rispetto alle donne e’ sempre a vantaggio dei primi. La parità di genere, purtroppo, resta ancora un baluardo, una frase di circostanza a cui non seguono però, azioni concrete. Non è pensabile-prosegue Lucia Anita Nucera- che in un Paese civile siano necessarie le quote rosa per tutelare i diritti delle donne che altrimenti sarebbero messe da parte ad appannaggio degli uomini, per qualcosa che dovrebbe essere automatico anziché tutelato. Le disparità che ermergono, spesso trovano una corsa ai ripari o vane giustificazioni del momento, ma la verità è che siamo ancora culturalmente molto lontani dal raggiungere la parità di genere, che resta un monito solo di facciata senza avere un effettivo riscontro. Come se le donne debbano dimostrare sempre la loro competenza e capacità, quando per gli uomini vengono date per scontate.

Auspico perciò -conclude la presidente- che si apra un dibattito più ampio possibile a livello nazionale, regionale e locale e che coinvolga più soggetti, al fine di evidenziare un problema che emerge solo quando ci sono episodi di discriminazione ma che poi, torna nell’oblio”.