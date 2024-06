Sgominata banda di trafficanti droga tra Catania e Calabria, 13 arresti

CATANIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina, circa 100 operatori della Polizia di Stato di Catania sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia etnea, ha disposto misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti a vario titolo indagati e con differenti profili di responsabilità dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, detenzione e porto di armi da fuoco, spaccio di droga. In particolare, è stato documentato un intenso traffico di cocaina sull’asse Calabria-Sicilia. Nel corso dell’attività di indagine sono stati effettuati diversi sequestri di sostanze stupefacenti, complessivamente, 11 Kg. di cocaina e armi: sequestro di pistola revolver calibro 38 special con matricola abrasa e relativo munizionamento. E’ stata altresì rinvenuta la somma di 90.300 euro in contanti, murata in una parete di una abitazione. A taluni dei destinatari del provvedimento restrittivo di cui all’odierna operazione antidroga già ristretti per altra causa, la misura è stata notificata presso i vari istituti che li ospitano.

foto: screenshot video Polizia di Stato

(ITALPRESS).