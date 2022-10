Oggi la squadra di mister Galfano affronta il Licata, una partita importante per i giallorossi dopo le due sconfitte con il Ragusa e il San Luca. La cittanovese costruita in fretta in furia, dopo l’abbandono della famiglia Guerrisi, sconta una difficoltà iniziale nella costruzione della squadra. Adesso Tocca a Mister Galfano invertire la rotta. Tutti allo stadio per incitare la cittanovese ad uscire dal tunnel negativo.