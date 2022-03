Mancano ormai poco più di due mesi al termine di questo campionato di Serie B 2021-2022 e i tempi sono maturi per fare alcuni bilanci provvisori in ordine alla stagione in corso. In testa alla classifica regna l’equilibrio, con 10 squadre racchiuse in 10 punti che da qui al termine del campionato si giocheranno la promozione in massima serie. Continua a credere nei playoff anche la Reggina che, dopo un mercato invernale importante, ha ingranato la marcia giusta ed è riuscita a conquistare ben tre vittorie consecutive, risultati che le hanno permesso di allungare sulla zona retrocessione e di accorciare sulle zone nobili della classifica.

Per la Reggina l’obiettivo playoff è possibile?

Dopo anni di Purgatorio trascorsi tra i dilettanti e la Serie C, nella stagione 2019-2020 la Reggina riuscì a conquistare la promozione in Serie B, avendo la meglio su una corazzata come il Bari. Quella squadra, allestita magistralmente dal direttore sportivo Taibi grazie al sostegno economico del presidente Gallo, riuscì a sbaragliare la concorrenza e a farsi trovare al primo posto a marzo quando la classifica venne congelata. La scorsa stagione, pertanto, per la Reggina è stata interlocutoria: da un lato, c’era l’obiettivo di salvarsi il prima possibile, mentre dall’altro lato c’era la speranza di ritrovarsi a lottare per qualcosa di più. Alla fine, nonostante un avvio di campionato positivo, i calabresi furono costretti ad accontentarsi della salvezza ma in vista di questa stagione l’obiettivo dichiarato era andarsi a giocare quantomeno i playoff. Dopo un avvio di campionato complicato in cui gli amaranto avevano seriamente temuto di ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere, con l’arrivo del nuovo anno la musica è cambiata e ora la Reggina è tornata a correre e punta senza mezzi termini alla zona playoff che dista pochi punti. In un campionato in cui, dando uno sguardo alle quote per la Serie A, il Lecce resta la favorita per la promozione diretta in Serie A, in zona playoff regna l’equilibrio e la speranza della Reggina è di potersi inserire in una corsa che come di consueto regalerà sorprese a non finire. L’anno scorso a sorprendere le grandi favorite della vigilia furono la Salernitana e il Venezia e chissà che quest’anno qualcuno non possa riuscire a replicare l’impresa compiuta l’anno passato dalla compagine campana e da quella veneta.

Le favorite per la promozione diretta

Oltre al Lecce di cui abbiamo già parlato e che ormai da inizio stagione risiede stabilmente nelle prime posizioni della griglia, ci sono altre squadre che stanno dimostrando di avere a propria disposizione tutti i mezzi per sognare il colpaccio. Tra queste la più bella rivelazione è senza ombra di dubbio la Cremonese di mister Pecchia che nelle ultime 15 giornate è la squadra che ha raccolto più punti in assoluto e che ormai ha la consapevolezza di potersela giocare alla pari contro ogni avversario. Continua a sognare anche il Pisa del bomber Lucca che nelle ultime settimane ha ritrovato l’equilibrio ed è reduce da una serie importante di risultati utili consecutivi. Viaggia sempre a corrente alternata il Benevento che nonostante la straordinaria vena realizzativa del bomber Lapadula non è ancora riuscita a trovare la continuità di risultati richiesta per fare la differenza e conquistare la vetta della classifica. Tra le favorite ci sono anche le lombarde Brescia e Monza che, forti di due tra le presidenze più ricche e solide della categoria, sono riuscite ancora una volta ad allestire delle squadre in grado di conquistare la promozione in Serie A TIM. Come di consueto, tuttavia, non mancano le sorprese e all’interno di questa categoria troviamo il Perugia e l’Ascoli che sono due squadre estremamente solide e che sognano di fare il colpaccio e di sorprendere compagini ben più blasonate di loro.

Dal canto suo, la Reggina si gode l’ottimo momento di forma che sta attraversando e ha l’obiettivo di conquistare l’aritmetica salvezza nel minor tempo possibile. Il vantaggio sulla zona retrocessione è rassicurante e la sensazione diffusa è che da qui in poi i calabresi potranno giocare senza pressioni e cercare di raggiungere i playoff. Playoff che, stando a quanto visto nelle ultime settimane, rappresentano un traguardo decisamente alla portata degli amaranto che dovranno affrontare tutte le partite con lo spirito, la mentalità e la convinzione messe in mostra nelle ultime settimane e a quel punto nessun obiettivo sarà impossibile.