Di Emanuele Ferrelli

Tanti big match nel sabato della quinta giornata di Serie A: alle 15 al Franchi va in scena

Fiorentina-Juventus, una partita molto sentita soprattutto dai padroni di casa. Il risultato

finale è un 1-1 che accontenta più la squadra di Allegri che quella di Italiano per quello che

si è visto in campo. A sorpresa il grande ex Vlahovic parte dalla panchina, gioca Milik al suo

posto – è proprio il polacco a segnare, ribadendo in rete un tiro-cross di Kostic. Secondo gol

consecutivo per l’ex Napoli dopo quello contro lo Spezia. La Fiorentina da quel momento

prende il controllo del campo ed arriva alla conclusione diverse volte – in una di queste

Kouamè è bravo ad infilare Perin sul primo palo per l’1-1 finale. A fine primo tempo la

Fiorentina avrebbe una grande occasione per vincere la partita, ma dal dischetto Jovic si fa

ipnotizzare da Perin, migliore in campo.

Alle 18 si sfidano due delle contendenti allo Scudetto, Milan e Inter. Una partita dai ritmi

inglesi, con tanta qualità e tanto agonismo. Alla Scala del calcio la scena se la prende tutta

l’MVP della scorsa stagione Rafael Leao – il portoghese appare inarrestabile e nessun

giocatore dell’inter sembra potergli stare dietro. Dopo il gol di Brozovic imbeccato bene da

Correa, entra in scena il portoghese: gol dell’1-1 di sinistro in contropiede, assist per Giroud

per il 2-1 e infine gol del 3-1 con una fantastica serpentina tra i difensori nerazzuri. Accorcia

le distanze Dzeko su assist di Darmian e nel finale i nerazzuri si riversano in avanti. Non

hanno fatto i conti però con Maignan, autore di due prodezze sul colpo di testa ravvicinato

di Lautaro e sul tiro da fuori di Calhanoglu. Termina così 3-2 – con Leao e Maignan in questa

forma il Milan può sognare in grande.

Alle 20:45 all’Olimpico si sfidano Lazio e Napoli. La squadra di Sarri parte benissimo e segna

subito l’1-0 con Zaccagni con un bel tiro dal limite. La risposta del Napoli non si fa attendere

con Kvaratskhelia che ci prova in tutti i modi senza trovare la via della rete. Da calcio

piazzato arriva il pareggio della squadra ospite con il secondo gol di campionato di Kim,

grazie ad un gran colpo di testa. Nella ripresa è ancora Kvaratskhelia a risultare pericoloso

dalle parti di Provedel fino al 61′, quando scaraventa di pura potenza l’assist di Anguissa. Il

Napoli si porta così a 11 punti in classifica, appaiato al Milan.

Roma schiantata, Udinese on fire

Nella domenica arriva un risultato a dir poco clamoroso – l’Udinese domina e vince con il

punteggio di 4-0 contro la Roma. I giallorossi vengono puniti inizialmente da errori

individuali, come quello di Karsdorp sul gol dell’1-0 di Udogie e quello di Rui Patricio sul tiro

da fuori di Samardzic per il 2-0. Dybala è l’unico che ci prova per gli ospiti senza però trovare

fortuna. L’Udinese sembra non stancarsi mai e continua a spingere anche nella ripresa –

arrivano i gol di Pereyra e Lovric a sancire il 4-0 finale.

Pareggi nel pomeriggio di domenica in Cremonese-Sassuolo e Spezia-Bologna. Allo Zini di

Cremona arriva il primo punto in questa Serie A per la squadra di casa. La partita non regala

molte emozioni – la squadra di Dionisi è molto rimaneggiata a causa degli infortuni,

soprattutto quello di Berardi, ma prova in più occasioni a trovare la via della rete con

Pinamonti e Frattesi. Nell’altro match il Bologna non riesce a trovare la prima vittoria

stagionale. Non basta la doppietta di Arnautovic, autore di tutti e 5 i gol dei rossoblu in

questa stagione, per portare a casa la vittoria – Bastoni e un autogol di Schouten portano il

risultato sul 2-2 finale.

Trova invece la prima vittoria stagionale il Verona che batte in casa la Sampdoria per 2-1. I

blucerchiati erano passati in vantaggio con un gran sinistro a giro di Caputo, ma prima lo

sfortunato autogol di Audero sulla zuccata di Henry e poi il gol di Doig allo scadere del

primo tempo regalano la vittoria alla squadra di casa.

Atalanta in testa in solitaria

Continua la corsa dell’Atalanta, prima a 13 punti in solitaria dopo questa giornata. La

squadra di Gasperini passa al Brianteo contro il Monza, ancora a secco dopo 5 giornate. Gli

infortuni di Zapata e Muriel non sembrano influire sulla Dea, anzi – il gol dell’1-0 arriva

proprio dall’altra punta, il 19enne Hojlund imbeccato da un gran assist di Lookman. Il 2-0

arriva su un’incursione di Ederson, capace di trovare nei pressi dell’arietta Lookman che

provoca l’autogol di Marlon per il 2-0 finale. Il Monza continua a non convincere – 12 gol

subiti e solo 2 gol fatti nelle prime 5.

Vince anche il Torino che si porta nelle parti alte della classifica grazie all’1-0 rimediato

contro il Lecce. Terzo gol consecutivo per Vlasic che insacca con un bel diagonale l’assist di

Vojvoda. Il Lecce è apparso in calo rispetto alle ultime occasioni, orfani anche del loro

giocatore migliore Strefezza.

All’Arechi termina con il punteggio di 2-2 la partita tra Salernitana-Empoli. La partita è

molto vivace grazie al bel gioco espresso da entrambe le squadre. Passa in vantaggio

l’Empoli con il primo gol dell’attaccante scuola Inter Satriano. La risposta sella Salernitana

non si fa attendere – arriva prima il pareggio di Mazzocchi e poi il gol del sorpasso ancora

una volta con Dia. Chiude la partita il 2-2 dell’altro attaccante azzurro Lammers.