La Juve sorpassa l’Inter e Allegri trova la sua vittoria numero 300 in Serie A piazzandosi nella classifica all time degli allenatori più vincenti dietro a Nereo Rocco e Giovanni Trapattoni, rispettivamente con 302 e 352 trionfi nella massima categoria italiana.

Nella classifica delle favorite non cambia niente, i bookmakers mantengono salde le quote nelle scommesse sportive dell’Inter come favorita alla vittoria dello scudetto perché ha una partita in meno, nonostante in passato questa situazione si sia dimostrata deleteria per il club Nerazzurro.

Dietro c’è il Milan che non molla e la Lazio che è pronta per il grande salto nella zona Champions, mentre a Roma cambia l’allenatore e la Salernitana precipita sempre più in basso verso la Serie B.

Inarrestabile Inter, ma la Juve bracca il primo posto (almeno parzialmente)

Con la vittoria contro il Monza nella giornata numero 20 di campionato i Nerazzurri sono diventati il primo club ad aver vinto in trasferta almeno una volta contro tutte le 67 squadre che hanno partecipato alla Serie A nella storia del calcio.

Lo score del Biscione è spaventoso, con una differenza reti di più 39 ricavata da 49 gol segnati e 10 subìti in questo importante frammento di campionato. Recuperata la gara con l’Atalanta si comprenderà meglio dove può arrivare la squadra di Inzaghi, perché la Juventus di Allegri è in pole position per strappare la vittoria dello scudetto.

Il sorpasso della Juve e il primo posto raggiunto grazie alla vittoria contro il Lecce nella ventunesima giornata sono un chiaro segno delle potenzialità della rosa, che sembra ormai aver accantonato le insicurezze e risolto tutti i problemi che hanno caratterizzato in negativo la prima parte della stagione.

Milan e Lazio con il cuore in Champions

Diavoli e Aquile rappresentano le alternative più temibili per le favorite alla vittoria del campionato, infatti, nel palinsesto delle scommesse oggi di Serie A su Betfair Milan e Lazio restano tra le più in forma dell’ultimo mese.

I Rossoneri rientrano a pieno titolo fra le contendenti alla vittoria del Tricolore, condividendo con i cugini Nerazzurri l’obiettivo comune e la volontà di cucire la seconda stella sulla maglia per il ventesimo scudetto.

Le Aquile hanno spiccato il volo dopo un inizio stagione disastroso e ora attendono a meno 1 punto dal quarto posto di recuperare la ventunesima giornata per confermare le loro potenzialità.

La Salernitana cola a picco verso la Serie B

Filippo Inzaghi neanche contro il Genoa riesce a trovare la vittoria e la sua Salernitana cola a picco verso la Serie B, tuttavia, la zona salvezza è distante soltanto 5 punti con Verona, Cagliari e Udinese che continuano a perdere terreno.

Il 2024 è iniziato con 3 sconfitte consecutive e la Salernitana dovrà cambiare rotta per evitare il disastro agonistico.

Buona la prima di De Rossi con la Roma ma la zona europea è ancora lontana

Il 2 – 1 contro il Verona ha sicuramente fatto tirare un sospiro di sollievo ai sostenitori della Lupa, ma la chiave di lettura è tutta nel rigore sbagliato da Djuric, che avrebbe potuto direzionare il match su un pareggio pericoloso.

Buona la prima di De Rossi ma alla Roma per saltare nella zona europea serve molto di più che una vittoria, tuttavia, i calciatori hanno dimostrato in campo di sentirsi più a loro agio con il nuovo allenatore.