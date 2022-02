I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Vibo Valentia, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio espletato nel comune di Cessaniti, loc. “Cavallaro”, eseguito congiuntamente ai militari del N.I.P.A.A.F di Vibo Valentia e della Stazione Carabinieri di Cessaniti, finalizzato alla tutela delle matrici ambientali, accertavano un abbandono di rifiuti liquidi, costituiti da reflui prodotti da un frantoio oleario.

Nello specifico, detti reflui venivano convogliati tramite un tubo in pvc, della lunghezza di circa 250 metri e sversati direttamente nel terreno sottostante allo stesso opificio in un fosso di raccolta delle acque meteoriche.

Il titolare dell’opificio, responsabile dell’attività illecita, veniva prontamente identificato e deferito, in stato di libertà, alla competente A.G. per i reati di cui all’art. 256 c. 1 e 2 del D.to Lvo n. 152/2006, ovvero abbandono di rifiuti liquidi sul suolo.

In conseguenza di ciò, la tubazione utilizzata per lo sversamento illecito veniva sottoposta a sequestro.

La tutela del territorio e dell’ambiente rimane obiettivo primario dei Carabinieri Forestali, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, che possono segnalare presunti illeciti al numero di emergenza ambientale 1515.