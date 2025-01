Nell’ambito dell’intensificazione degli specifici controlli in materia di detenzione e vendita di materiale esplodente e pirotecnico, particolarmente serrati nel periodo di Capodanno, con finalità di prevenzione e repressione di fenomeni come l’incauto utilizzo e il commercio abusivo di fuochi d’artificio, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito svariati controlli all’interno di esercizi pubblici, in vista anche dei festeggiamenti per l’ultimo giorno dell’anno, per la ricerca dei c.d. “botti illegali”.

Più precisamente, i militari delle Stazioni di Davoli e Chiaravalle Centrale hanno sottoposto a sequestro fuochi artificiali, illegalmente detenuti (in assenza di autorizzazione e non soggetti pertanto a libera vendita) e pronti per essere messi in commercio, per un totale di circa 50 kg suddivisi in 35 batterie di fuochi d’artificio.

I titolari delle due rispettive attività commerciali sono stati conseguentemente deferiti in stato di libertà per il reato di detenzione e commercializzazione illegale di prodotti esplodenti.