Ieri mattina presso il Tribunale di Velletri, su ordine del Giudice del lavoro “dott. Giulio Cruciani, immediatamente ricollocata preso la Centrale Sats di Marino. Il Giudice ha considerato la dignità personale e professionale della dipendente, con la sospensione dal lavoro vista esclusivamente come un evento eccezionale”, così come si legge su Roma.it

La sentenza riguarda una dipendente, Adele Passerini, la quale è stata “immediatamente ricollocata preso la Centrale Sats di Marino. Il Giudice ha considerato la dignità personale e professionale della dipendente, con la sospensione dal lavoro vista esclusivamente come un evento eccezionale”.

L’avvocato che ha seguito Adele Passerini (sempre su Roma.it), David Torriero, “È un provvedimento storico perché è la prima riassunzione di un sanitario sprovvisto di Green Pass. Certamente – afferma – pone la giurisprudenza davanti a una riflessione. Per quanto riguarda gli altri sanitari nelle stesse condizioni della Passerini, è necessario valutare caso per caso”.

E inoltre, “L’Italia è una Repubblica che si fonda sul lavoro e pertanto la sospensione dal lavoro dovrebbe essere un evento eccezionale, soprattutto se il diritto alla salute è garantito attraverso l’utilizzo dei cosiddetti tamponi da fare ogni 48 ore, così come prevedono le normative vigenti”.