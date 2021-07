Condanna durissima per Paolo Romeo 25 anni di carcere, 13 anni per Alberto Sarra; assoluzione per l’ex senatore Antonio Caridi. La decisione assunta dopo una lunghissima camera di consiglio dai giudici del Tribunale di Reggio Calabria per il maxi processo “Gotha”,

Dopo una lunga camera di consiglio, dunque, il collegio presieduto dalla dottoressa Capone, ha deciso per la condanna anche dell’avvocato Antonio Marra a 17 anni di reclusione.

Tante le assoluzioni, ecco l’elenco completo;

Amodeo Vincenzo assolto (richiesta Pm: assoluzione)

Aricò Domenico assolto (assoluzione)

Barbieri Vincenzo Carmine 3 anni e 4 mesi e 2000 euro (6 anni)

Cammera Marcello F. A. 2 anni (13 anni)

Canale Amedeo Antonio assolto (assoluzione)

Cara Demetrio assolto (assoluzione)

Caridi Antonio Stefano assolto (20 anni)

Cartisano Carmelo Giuseppe 20 anni (16 anni)

Chirico Francesco (classe 44) 16 anni (22 anni)

Chirico Giuseppe 20 anni (23 anni)

Delfino Alessandro Bruno 5 anni (9 anni)

Genoese Zerbi Saverio ndp per morte del reo

Gioè Salvatore Primo 16 anni e 6 mesi (17 anni)

Giustra Paolo assolto (2 anni)

Iero Giuseppe assolto (10 anni)

Marra Antonio 17 anni (16 anni)

Marra Cutrupi Maria Angela assolta (assoluzione)

Minniti Angela 2 anni e 8 mesi (3 anni e 8 mesi)

Munari Teresa assolta (assoluzione)

Nucera Domenico assolto (assoluzione)

Pietropaolo Domenico assolto (assoluzione)

Pontari Giovanni assolto (assoluzione)

Raffa Giuseppe assolto (7 anni)

Remo Giovanni Carlo assolto (8 anni)

Romeo Paolo 25 anni (28 anni)

Sarra Alberto Vincenzo 13 anni (20 anni)

Scordo Andrea assolto (assoluzione)

Strangio Giuseppe 9 anni e 4 mesi (13 anni)

Zoccali Rocco Antonio assolto (assoluzione)

Zumbo Giovanni 3 anni e 6 mesi (7 anni e 6 mesi)

Rechichi Giuseppe R. G. 3 anni e 6 mesi (7 anni e 6 mesi)