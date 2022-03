Il 21 Marzo è diventata nel corso del tempo una ricorrenza durante la quale la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “N. CONTESTABILE” di Taurianova partecipa agli eventi promossi dall’associazione “Libera” per fare memoria delle vittime innocenti di mafia. Quest’ anno la manifestazione nazionale si svolgerà non a caso a Napoli e lo slogan scelto,” Terra mia, coltura e cultura” , indirizza la riflessione da proporre agli alunni verso la conoscenza degli abusi che le associazioni criminali fanno sul territorio e la necessità di sostenere una cultura che, aborrendo la violenza, crei una società propensa al bene comune.

Un gruppo di docenti ha partecipato al corso di Formazione indetto da Libera, un’occasione formativa importante per veicolare meglio il significato e il valore della memoria, attraverso un’impostazione interdisciplinare e la realizzazione di attività pratiche. È stata creata nel cortile della scuola un’aiuola dove risalta, con la messa a dimora di piantine fiorite, la scritta “Libera”; ogni alunno ha decorato una pietra ,sulla quale ha trascritto il nome di una vittima innocente di mafia, che ha collocato accanto all’ aiuola per sancire l’ importanza e la necessità di compiere ogni giorno scelte di pace. Durante la cerimonia di inaugurazione di Giovedì 17 Marzo 2022, alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Angela Crea e dell’Assessore alla Legalità Massimo Grimaldi, alunni e docenti hanno proposto un flash mob sulle note di “Ovunque sarai” di Irama, testo delicato e molto profondo che crea una legame indissolubile tra CIELO e TERRA e che è stato dedicato a tutte le vittime innocenti di mafia. Il percorso, progettato dalla prof.ssa Stefania Sorace con il supporto del Dirigente, Ing. Pietro Paolo Meduri , ha coinvolto tutte le risorse presenti: docenti, alunni e collaboratori, nell’ ottica di una SCUOLA viva e presente nel territorio. Le parole di saluto degli Assessori, parole non di circostanza ma ricche di significato, i colori di LIBERA, le pietre decorate, la musica, la presenza attiva dei ragazzi: tutto ha contribuito a creare un’atmosfera di grande coinvolgimento e profonda commozione. Con l’augurio che il grido di PACE arrivi ai cuori dell’intera umanità. Appuntamento, ora, a Lunedì 21 Marzo per la manifestazione organizzata dal Comune di Taurianova. Continuiamo a percorrere insieme la stessa strada: seminiamo fiducia e speranza!