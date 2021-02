Riceviamo e pubblichiamo

I sottoscritti Consiglieri Comunali di Seminara, Dr. Santo Gioffrè e Avv. Giovanni Piccolo, consci della gravissima situazione sanitaria che si è determinata a Barritteri, e a Seminara, con 38 positivi ufficiali su 2757 abitanti, dei quali stabilmente dimoranti sono meno della metà, con indice di positività pari a 1,38%, chiedono all’Asp di Reggio Calabria un celere intervento al fine di arginare il diffondersi dell’epidemia virale.

In modo particolare, tenuto conto che il sistema di controllo e di tracciamento non è mai entrato in funzione, chiede alla SSVVII di voler istituire rapido servizio di screening su tutta la popolazione attraverso test molecolari a tappeto e l’istituzione di un punto vaccinale per tutta la popolazione, iniziando dagli anziani e dai soggetti con fragilità.