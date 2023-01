SEMINARA – Il nuovo anno si presenta ricco di nuove prospettive e progetti da realizzare per la cooperativa sociale “Seminara CMS”, costituita lo scorso 2022 su iniziativa del presidente Cetta Mazzocca e dei soci consiglieri Francesco Bellantonio e Domenica Managò, puntando sulla formazione e la cura dei più piccoli, con l’obiettivo di creare luoghi che favoriscano l’attività ludica e ricreativa ma anche formativa e sociale, in modo da ripristinare un senso di aggregazione e socializzazione all’interno del territorio comunale. Sono infatti tanti i progetti già messi in atto dalla cooperativa: dall’attività di doposcuola, ai centri invernali, e molti altri ancora sono prefissati nell’agenda 2023. “Ogni iniziativa – ha evidenziato il presidente Cetta Mazzocca – è frutto di un continuo confronto di idee e lavoro di squadra”; “abbiamo tanta voglia di fare ma procediamo a piccoli passi, sperando di costruire nuove realtà” – aggiungono i soci. Molti di questi progetti verranno realizzati grazie al prezioso contributo dell’amministrazione comunale che tramite bando ha messo a disposizione delle aziende seminaresi un contributo a fondo perduto con lo scopo di aiutare le realtà produttive locali e ridurre lo spopolamento; opportunità alla quale la cooperativa ha aderito lo scorso settembre e che presto la vedrà protagonista innovativa. Tra i progetti più ambiti, il ripristino della biblioteca comunale in disuso da parecchi anni. Il progetto della cooperativa, con l’aiuto dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Piccolo, è quello di poter rimettere in piedi la biblioteca, ampliando il materiale a disposizione, integrando libri per bambini e ragazzi di ogni fascia di età, creando all’interno della biblioteca stessa delle apposite postazioni studio alle quali chiunque può aver accesso per passare delle ore di svago leggendo un libro o anche per dare la possibilità agli studenti del territorio di poter studiare in tranquillità utilizzando il materiale messo a disposizione. Nell’attesa che questo si possa realizzare, “Seminara CMS” ha aderito al progetto “Libri a rotelle”, promosso dall’associazione “Koiné” di Delianuova, che consiste nel prendere in prestito dei libri dalla biblioteca comunale per metterli a disposizione delle associazioni dei paesi limitrofi privi di biblioteca. La cooperativa ha aderito destinando i libri ai ragazzi che frequentano il doposcuola, evidenziando come la bellezza di leggere un libro cartaceo non potrà mai essere sostituita da uno strumento tecnologico, nonostante i ragazzi delle nuove generazioni siano considerati “nativi digitali”; lo scopo di questa iniziativa è di motivarli alla lettura in quanto grande strumento di apprendimento e comunicazione, che permette di sviluppare conoscenze e competenze.