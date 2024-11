di Pino Pardo

Dal lavoro in sinergia si ottengono risultati a volte impensabili prima e di cui, poi, si deve essere orgogliosi. Questo è avvenuto nella Comunità di Seminara, in Provincia di Reggio Calabria, dove la Diocesi di Oppido – Palmi, l’Amministrazione Comunale in perfetta intesa con la Comunità Parrocchiale di Seminara, insieme, hanno dato vita ad una serie di eventi per i festeggiamenti in onore di San Mercurio Martire, Patrono di Seminara.

Il programma è stato predisposto dal Parroco Don Domenico Caruso e dal Sindaco Dott. Giovanni Piccolo. Nutrito è il programma civile per il giorno 24 novembre 2024 al quale seguirà quello religioso il 25 novembre 2024, GIORNO DELLA FESTA, a cui aderiscono, in maniera partecipativa, le seguenti Parrocchie: “Immacolata Concezione” di Seminara; “San Fantino” di Taureana; “Sant’Ippolito” di Gioia Tauro; “Maria SS. della Colomba” di San Martino; “Maria SS. delle Grazie” e “San Giorgio Martire” di Sinopoli; “San Procopio Martire” di San Procopio; “Santi Giorgio e Atenogene” di Maropati. Le Parrocchie convengono, presso la Basilica Minore-Santuario di Seminara, per celebrare i Santi “a cavallo” della Piana di Gioia Tauro.

Culmine dei festeggiamenti è la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Alberti, Vescovo della Diocesi. A seguire l’offerta del Cero Votivo al Santo Patrono da parte dell’Amministrazione Comunale e la significativa “benedizione della terra” portata dai contadini.

All’evento straordinario hanno manifestato concretamente la loro partecipazione i Parroci ed i Sindaci della Piana: I Parroci: Don Domenico Caruso; Don Domenico Zurzolo; Don Antonio Scordo; Don Pino De Raco; Don Giovanni Madafferi; Don Francesco Muratori. I Sindaci: Dott. Giovanni Piccolo; Avv. Giuseppe Ranuccio; Avv. Simona Scarcella; Avv. Roy Biasi; Prof. Luigi Chiappalone; Avv. Francesco Postorino; Prof. Rocco Giorgio Ciurlo.

Questa è la sinergia: le sopra indicate Autorità (Civili e Religiose) presenti fra la gente che rappresentano con spirito di comunione ed alto esempio di convivenza.