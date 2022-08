Nei giorni scorsi il Nucleo specializzato di disinfettori del Comando Militare Esercito della Calabria, ha effettuato, su richiesta del Sindaco del Comune di Sellia Marina, Dott. Francesco Mauro, la sanificazione di alcune importanti strutture pubbliche della città.

Il nucleo, composto da personale qualificato, addestrato ed equipaggiato per tale tipologia di intervento, ha operato con mezzi e apparati in dotazione all’Esercito analogamente a quanto realizzato in favore dei Comuni di Lamezia Terme (CZ) e Crucoli (KR), durante la prima fase dell’emergenza epidemiologica.

In particolare, l’attività di sanificazione è stata condotta impiegando atomizzatori spalleggiabili a bassa pressione, in grado di nebulizzare e diffondere una soluzione altamente igienizzante sulle superfici all’interno dei locali interessati.

Il Sindaco di Sellia Marina ha ringraziato il personale militare per il loro operato, che si inquadra nell’ambito di una più ampia e coordinata attività di supporto alla collettività che l’Esercito ha posto in essere, sin da subito, per il contrasto e la prevenzione della pandemia.

Occhiello: Attività di sanificazione a favore del Comune di Sellia Marina (CZ).